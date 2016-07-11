"Воры в законе" представляют интересы российских спецслужб в Украине – Деканоидзе

Такое убеждение высказала глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в интервью изданию LB.ua, отвечая на вопрос о появлении в Украине грузинских "воров в законе".

"Воры в законе" - это люди криминала, которые призваны дестабилизировать, в первую очередь, криминогенную ситуацию в Украине. Я абсолютно уверена, что любые "воры в законы" - грузинские, российские или украинские - представляют интересы ФСБ в Украине", - заявила Деканоидзе.

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Глава НПУ также добавила, что "воры в законе" могут влиять на украинских политиков.

"Есть влиятельные "воры в законе", которые могут включиться в политику и договариваться с политиками. Такое было в Грузии во времена Шеварднадзе", - пояснила Деканоидзе, добавив, что в Грузии был принят закон, который предусматривает ответственность за членство "в воровском мире", а в Украине Верховная Рада подобный закон провалила.