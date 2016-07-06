Русские уйдут с Донбасса по-английски, не прощаясь

Российские «патриоты» любят рассуждать, включит Путин в состав России оккупированный Донбасс, как это уже было сделано с украинским Крымом, или наоборот «сольёт». Говорят, что у Кремля много башен и каждая шепчет на ухо Путину свое. Кто-то из приближенных настаивает, что нужно срочно улучшить отношения с Западом и прекратить терзать Украину, а кто-то уверен, что это будет стоить непоправимых имиджевых потерь и обвинений в предательстве «русского мира».

Пока государственная российская машина работает по заданной программе. Командированные из Москвы в Донецк российские политтехнологи продолжают выстраивать имидж главарей боевиков, который скоро достигнет заветных 146%. Назначенные говорящие головы продолжают клеймить Порошенко и других активных деятелей «хунты» на российском ТВ. Чины Минобороны РФ и российских спецслужб – всё также продолжают обеспечивать «молодые республики» боеприпасами, военной техникой и другими компонентами, необходимыми для войны.

По прошествии двух лет всем становится понятно, что ситуация на Донбассе зашла в тупик и легализации головорезов, тем более их признания в рамках украинского государства не будет

Ну и президент России продолжает требовать согласования с собой Конституции Украины и особого статуса для захваченных частей Донецкой и Луганской областей. Всё выглядит так, что российские боевики будут обеспечивать на этих территориях свои «законные права и интересы» (цитат Путина, ни много ни мало) и атаковать украинские позиции до политических уступок. Тем временем, даже свои родные российские СМИ прямо пишут: отправленные из России собиратели «русских» земель на деле – убийцы и мародёры.

По прошествии двух лет, всем становится понятно, что ситуация на Донбассе зашла в тупик и легализации головорезов, тем более их признания в рамках украинского государства не будет. Для Кремля Донбасс сегодня становится все более и более токсичным активом: на политику властей Украины не влияет, а используется исключительно для военного давления, которое не приносит нужных результатов. А ведь изначально задумывалось, что Минск-2 даст возможность московским ставленникам блокировать любые решения в Киеве через право вето, и Москва смогла бы политически влиять и контролировать всю Украину. Не так сталось как гадалось. Фактически Кремль создал из Донбасса раскалённое ядро, которым продолжает жонглировать, желая перебросить его на своих условиях на баланс украинского бюджета. В таком виде и на кремлевских условиях не одна власть в Украине не согласится на возвращение захваченных территорий. Приближенные к Кремлю эксперты заявляют, что еще немного – и шансов у Украины вернуть украденное не останется. Однако эти люди не учитывают, что времена, когда гражданство Украины выдавалась по праву рождения, заканчиваются и в будущем его нужно будут заслужить. Рано или поздно коллаборантов будут лишать гражданства.

Рано или поздно Кремль будет вынуждены менять подходы к «украинскому вопросу». Мало того, Запад постоянно бухтит, угрожая снять или наложить новые санкции на Россию, так ещё кроме финансовых затрат, не решена главная задача – Украина уходит с каждым днем всё дальше от России. Поэтому в Москве могут прийти к одному неожиданному для российских «патриотов» выводу: регион нужно втолкнуть назад в Украину любым способом. Ведь оккупировав Донбасс, Москва исключила из политической жизни Украины миллионы потенциально пророссийский избирателей, а значит, шансов для появления нового Януковича нет. Его просто некому избрать. Хоть и остаются надежды на украинских политиков-популистов. Если в Кремле пойдут на такой шаг, и русские действительно уйдут, наша страна столкнется с колоссальным вызовом по реинтеграции населения с освобождённых территорий. Этим людям, на фоне боевых действий, два года непрерывно загаживают мозг «фашистами-бандеровцами», а главным достижением на фоне нищеты стало сохранения тарифов ЖКГ на довоенном уровне. Вылечить стокгольмский синдром будет непросто. Это реально может дестабилизировать Украину. Это правда, что для многих из них Украина изначально виновата во всём, им все должны: и Путин, и Порошенко. Большинство из этой категории вряд ли поймут, что Россия для них изначально запланировала роль тарана украинского государства.

Рано или поздно Кремль будет вынуждены менять подходы к «украинскому вопросу»

Как ни странно, для самого Кремля «слив» Донбасса не будет иметь никаких последствий. Внутренняя аудитория отлично управляема, а Донбасс практически ушел из новостей, лица «молодых республик» фактически почти запрещены на российских политических ток-шоу. Разве что изредка показывают сюжеты и серии «а в Донецке прошла праздничная демонстрация по случаю любви к Москве». Одно решение первого лица, и через две недели Россия сможет вывезти с Донбасса танки, пушки и остатки ценностей в походном обозе. Минимум времени – и россияне снова будут уверены в гениальности решений партии и правительства. Резкий переход Турции из категории «предателя, воткнувшего нож в спину», в категорию «союзника и почти друга» наглядно это демонстрирует. Смена ориентиров произошла так быстро, что даже российские пропагандоны растерялись и не знали, как это комментировать. А граждане РФ мгновенно позабыли о крымнаш и начали паковать вещи для высадки в плавках на турецком берегу.

Так будет и с Донбассом. Кто-то проглотит, кто-то вздохнет с облечением. А те, кто не подчинится неожиданно встретятся с мифической украинской ДРГ, которая регулярно уничтожает неконтролируемых полевых командиров. Только почему-то никто не сомневается, что прибыла команда ликвидации из Москвы, а не из Киева. Российские «патриоты» начинают подозревать, что агенты СБУ могут разрулить любой кипиш в российской столице.

Роман Цимбалюк, Москва