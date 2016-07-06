Районы обороны боевиков под Новоазовском занимают подразделения Вооруженных Сил России - ИС

Об этом сообщается в сводке группы «Информационное сопротивление».

«Отмечается наращивание сил и средств противника на приморском направлении, с созданием конфигурации: ближе к переднему краю вынесены позиции подразделений из местных боевиков (т.н. «9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты ДНР»), а два ранее созданных района обороны противника в Новоазовском районе в основном занимают прибывающие из России подразделения регулярных ВС РФ. Характерно, что в данном районе фиксируется резкое усиление сигнала мобильной связи российских операторов (за счет установки дополнительного оборудования)», - сказано в сообщении.

Также, по данным ИС, противник продолжает активную переброску сил и средств в район Дебальцево-Углегорск. Между Савеловкой и Углегорском, а также южнее, зафиксированы позиции новой артиллерийской группы террористов: 2-е огневые батареи - 10 ед. 122-мм орудий гаубиц Д-30, а также 6 единиц РСЗО БМ-21 «Град». Очевидно, в задачи данной артгруппы будет входить поддержка усиленного батальона боевиков, развернутого во втором эшелоне между Дебальцево и Углегорском, предполагают в группе.

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Кроме того, в сводке сообщается, что в Донецке (в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах города) командование российско-террористических войск наращивает темпы и объемы перегруппировки сил и средств. На протяжении последних суток зафиксировано сразу несколько колонн военной техники и автотранспорта, маршруты перемещения которых могут свидетельствовать о том, что на крайне западном участке усиленно ведется уплотнение боевых порядков боевиков.

Вместе с тем в ИС отметили, что наблюдается рост количества дезертиров из подразделений боевиков, оперирующих на западном и северо-западном направлениях («1-й армейский корпус «ДНР»). Комендатуры в тыловых населенных пунктах «ДНР», а также «ЛНР», получили указание относительно резкой активизации поиска и ловли дезертиров и «уклоняющихся от военной службы».