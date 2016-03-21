Разведка назвала имя россиянина, который руководит мотострелковой бригадой боевиков в Донецке

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"По документам прикрытия – Митин Вадим Петрович. До прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России полковник ВС РФ В.Липкевич проходил службу в должности помощника командира по работе с личным составом 54-й бригады управления (г. Белогорск, Амурской обл.) 35-й Армии Восточного военного округа (г. Хабаровск) ВС РФ", - сказано в сообщении.

В разведке добавили, что продолжают собирать факты участия кадровых офицеров ВС РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях востока Украины для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд.

Информацию о российских военнослужащих, которых подозревают в совершении военных преступлений на территории Украины, регулярно передают странам-членам ЕС и НАТО, в том числе с целью расширения санкционного списка.