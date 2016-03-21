Разведка назвала имя россиянина, который руководит мотострелковой бригадой боевиков в Донецке
Заместителем командира по работе с личным составом 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС Российской Федерации является полковник ВС РФ Вадим Липкевич.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Читайте такжеРоссийские военные на Донбассе убивают дезертиров – разведка
"По документам прикрытия – Митин Вадим Петрович. До прибытия на временно оккупированные территории Украины для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России полковник ВС РФ В.Липкевич проходил службу в должности помощника командира по работе с личным составом 54-й бригады управления (г. Белогорск, Амурской обл.) 35-й Армии Восточного военного округа (г. Хабаровск) ВС РФ", - сказано в сообщении.
В разведке добавили, что продолжают собирать факты участия кадровых офицеров ВС РФ в военных преступлениях на временно оккупированных территориях востока Украины для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд.
Информацию о российских военнослужащих, которых подозревают в совершении военных преступлений на территории Украины, регулярно передают странам-членам ЕС и НАТО, в том числе с целью расширения санкционного списка.