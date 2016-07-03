Ситуация в зоне АТО обострилась: на Донетчине боевики стреляли из 122-мм артиллерии

За минувшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Российские оккупационные войска 69 раз открывали огонь по позициям подразделений сил АТО. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Больше всего, 38 случаев использование оружия врагом зафиксировано на Мариупольском направлении. В частности, вблизи Водяного противник вел огонь из запрещенной Минскими договоренностями 122-мм артиллерии. Под обстрелы 120 мм минометов попали наши опорные пункты в Талаковке, Березовом и Красногоровке. Кроме этого, вражеские беспилотники вели воздушную разведку неподалеку Широкиного, Павлополя, Новотроицкого.

Как отмечают в штабе, неспокойной ситуация остается на Донецком направлении. "Российские оккупанты из артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов били по нашим войскам в Луганском. Также, из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов враг обстрелял украинских воинов в Новоселовке Второй, а под Зайцевым вел огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Луганщине была относительная тишина, сообщают в штабе АТО.

Как известно, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин не исключил, что на Донбассе могут начаться масштабные боевые столкновения.