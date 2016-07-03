Советник Порошенко не исключает масштабных боестолкновений на Донбассе

05:08, 03 июля 2016
Война
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Cоветник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что на Донбассе могут начаться масштабные боевые столкновения.

Горбулин / Фото УНИАН

Об этом Горбулин рассказал в своей статье для ZN.UA.

Нынешнее распространенное, по его мнению, но от этого не менее ошибочное, восприятие относительно "затишья" кроет в себе макроопасность. На самом деле, рассказывает Горбулин, мы наблюдаем лишь за сменой парадигмы разворачивания этого долгосрочного конфликта.

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"Более того, формируется тревожное ощущение "затишья перед бурей", особенно учитывая ту активность, которую продолжает разворачивать Россия на территории "ДНР/ЛНР", а также Крыма (о котором многие регулярно забывают). Перспектива масштабных боевых столкновений проявляется на горизонте все отчетливее", - считает советник Порошенко. 

Ранее Лысенко сообщал, что в зоне проведения АТО наблюдается общее обострение ситуации, в частности на Светлодарской дуге.

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