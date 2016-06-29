Бои под Дебальцево: ранены более десяти украинских бойцов, ВСУ срочно усиливают позиции (видео)

Враг внезапно пошел в наступление на этом участке фронта, но был отброшен защитниками, передает ТСН.

Атака началась в 5:00 утра обстрелов. "Начала работать артиллерия со стороны сепаратистов. Потом вышла бронегруппа - несколько машин. И пехота", - рассказал начальник штаба 1-й БТРГ ДУК "Правый сектор" с позывным "Подолянин".

С лучшей стороны показали себя два батальона ВСУ и одно добровольческое подразделение. Нападение боевиков было отбито. Врага подвинули на полтора километра вглубь и даже временно заняли их позиции.

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Однако бой еще продолжается. Пророссийские банды применяют тяжелую артиллерию. Военные срочно усиливают позиции оружием и личным составом в этом направлении.

С нашей стороны много раненых. Речь идет о более десяти на три батальона. Есть потери и у противника.

Ранее УНИАН сообщал, что под Дебальцево после неудачной атаки боевиков силы АТО взяли один из опорных пунктов, уничтожили целый взвод.