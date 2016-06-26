Контрольный пункт "Станица Луганская" снова закрывался из-за обстрелов

Контрольный пункт «Станица Луганская» вечером 25 июня временно прекратил работу из-за обстрелов боевиков.

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины.

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«В связи с проведением обстрелов пункта «Станица Луганская» из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП-25 со стороны неподконтрольной Украины территории, и с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы, было принято решение об их перемещение в укрытия и временном прекращении работы контрольного пункта», - говориться в сообщении ведомства.

Согласно данным Госпогранслыжбы, на сегодняшний день работа пункта «Станица Луганская» восстановлена в штатном режиме.

«Сейчас пункт «Станица Луганская» работает в штатном режиме», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что 25 июня пункт «Станица Луганская» пересекли 4 тыс. 380 человек.

Как сообщал УНИАН, 9 июня работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения также была приостановлена из-за обстрела. По данным Госпогранслужбы, двое неизвестных граждан, которые двигались в общей очереди на вход в пункт «Станица Луганская», вышли из очереди и спустились с дороги в поле. Затем остановились и произвели два выстрела из РПГ.

14 июня боевики также открывали огонь в районе пгт. Станица Луганская.