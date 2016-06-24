Лысенко: За минувшие сутки в зоне АТО пятеро военных получили ранения, уничтожен один боевик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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“За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро получили ранения”, - сказал Лысенко. При этом он напомнил, что вчера один военный погиб и четверо получили ранения в результате столкновения под Лисичанском украинского военного тягача с блокпостом.

Лысенко также сообщил, что вчера на Луганском направлении ситуация относительно обстрелов со стороны боевиков улучшилась - с вражеской стороны было произведено только 2 обстрела в районе Попасной.

Также на Донецком направлении, по словам представителя АП, ситуация улучшилась - боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО, при этом 7 из них из тяжелого оружия.

Зато на Мариупольском направлении продолжаются массированные обстрелы с применением БМП и другой запрещенной минскими договоренностями оружия. На этом направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 33 вражеских обстрела, из которых 5 - из тяжелого оружия.

В то же время, Лысенко сообщил, что на протяжении минувших суток, по данным разведки, украинскими бойцами был уничтожен один и ранены пять боевиков.