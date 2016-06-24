Вражеский огонь на всех направлениях: боевики 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Так, зафиксировано 50 случаев ведения огня по опорным пунктам ВСУ, из них на Мариупольском направлении – 33 на Донецком – 15, и 2 – на Луганском, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Позиции военных вблизи Широкино, Лебединского, Чермалика и Талаковки, что на Мариупольском направлении, попали под минометный огонь оккупантов, а укрепления неподалеку Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Березового и Гнутового обстреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также, из вооружения БМП и зенитной установки враг обстреливал опорные пункты в районе Талаковки и Водяного.

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По данным пресс-центра, на Донецком направлении по позициям ВС Украины близ Ленинского и Верхнеорецкого противник вел огонь из гранатометов и 82 мм минометов. Неспокойно было и на Светлодарской дуге, где по нашим бойцам, которые держат оборону неподалеку Майорска и Зайцево российские оккупанты стреляли из пулеметов крупного калибра и автоматических гранатометов, а впоследствии приобщили еще и минометы. Для обстрелов опорных пунктов защитников Авдеевки противник использовал кроме пулеметов, гранатометов различных систем и минометов еще и самоходные артустановки. Под огнем тяжелых минометов врага попали позиции в районе Новоселовки второй.

Отмечается, что на Луганщине российские оккупационные войска вели огонь из автоматических гранатометов в районе н.п. Новозвановка и Степное.