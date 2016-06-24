СБУ задержала трех боевиков в зоне АТО
11:09, 24 июня 2016Война
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Служба безопасности Украины совместно с полицией в районе проведения антитеррористической операции задержала трех боевиков террористической организации «ДНР».
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Жители Донбасса в разное время находились в составе различных группировок террористов из корыстных побуждений. Несли боевые дежурства на блокпостах в районе Макеевки, Донецка и Торецкого. С оружием в руках проверяли документы и автотранспорт граждан», - говорится в сообщении.
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Во всех случаях открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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