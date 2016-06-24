СБУ задержала трех боевиков в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Жители Донбасса в разное время находились в составе различных группировок террористов из корыстных побуждений. Несли боевые дежурства на блокпостах в районе Макеевки, Донецка и Торецкого. С оружием в руках проверяли документы и автотранспорт граждан», - говорится в сообщении.

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Во всех случаях открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.