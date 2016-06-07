На Донбассе исчез водитель ОБСЕ: на подконтрольной боевикам территории хотел забрать свою машину
16:20, 07 июня 2016Общество
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Мужчина уехал на автобусе в Донецкую область, чтобы забрать принадлежащий ему автомобиль Suzuki.
В Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение жены водителя о его исчезновении / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.
"6 июня в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение жены водителя о его исчезновении. Она сообщила, что в 09.00 4 июня она потеряла связь со своим мужем 1979 г.р. (работает водителем в ОБСЕ), который уехал из Стаханова (территория подконтрольная НВФ "ЛНР") на автобусе в Донецкую область, чтобы забрать принадлежащий ему автомобиль Suzuki, на котором планировал вернуться домой", - говорится в сообщении.
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При этом, мужчина домой не вернулся, его мобильные телефоны выключены.
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