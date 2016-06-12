В полку "Киев-1" рассказали о длительном бое в районе Авдеевки, есть потери
03:57, 12 июня 2016Война
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Третий час боевики бьют по позициям сил АТО, крупнейшие бои проходят в районе Авдеевки.
В районе Авдеевки вновь неспокойно / facebook.com/GeneralStaff.ua
Об этом сообщил командир полка "Киев-1" Евгений Дейдей, передает 112 Украина.
"Начался (обстрел - Ред.) на шахте Бутовка. По нашей информации, со стороны ВСУ есть один погибший и четыре раненых. Стараемся не поддаваться на провокации, но иногда приходится отвечать", - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что в районе проведения АТО российские оккупационные войска продолжают вести огонь по нашим позициям, пренебрегая любыми соглашениями и договоренностями. Зафиксировано 18 обстрелов сил АТО.
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