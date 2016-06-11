С начала суток боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

«Начиная с полуночи и до 5.00 утра враг совершил 13 минометных обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины, используя в том числе и тяжелые минометы, запрещенные Минскими договоренностями.

На Мариупольском направлении наши позиции рядом с Красногоровкой четыре раза оказывались под минометным огнем, трижды под Новотроицким и дважды вблизи Березового», - отмечают в штабе АТО.

На Донецком направлении по защитниках Авдеевки российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитных установок и БМП, а затем добавили еще и минометы. Тяжелые минометы калибра 120 мм враг использовал под Новгородским.

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Позиции возле Троицкого и Зайцевого противник обстреливал из пулеметов и гранатометов различных систем.

«На Луганском направлении по укреплениям неподалеку Новозвановки и Новоалександровки российские террористы вели огонь из стрелкового оружия», - подчеркивается в сообщении.