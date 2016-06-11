За сутки украинские военные уничтожили двух боевиков, еще 6 ранили - Лысенко
Эти потери оккупанты понесли в результате неудачной попытки штурма позиций сил АТО в районе Авдеевки.
За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные уничтожили двух боевиков, еще шестерых ранили.
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные украинской разведки.
"За прошедшие сутки двое боевиков погибли и шестеро получили ранения - из двух бандформирований, которые расположены соответственно в Макеевке и Горловке. Эти потери оккупанты понесли в результате неудачной попытки штурма позиций сил АТО в районе Авдеевки", - сказал Лысенко.
По его словам, также еще один боевик из так называемого "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" бандформирования "ДНР" погиб во время стрельб на полигоне.
Как сообщал УНИАН, из окрестностей Донецка было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в количестве до 4-х человек в направлении опорных пунктов вблизи Марьинки. По ним был открыт перекрестный огонь из стрелкового оружия, что заставило врага отступить. Ликвидированы 2 боевика.