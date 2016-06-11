Штаб АТО: за сутки боевики 46 раз обстреляли украинские позиции
За прошедшие сутки российские наемники 46 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска по всей линии разграничения 46 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00.
По данным штаба, на Мариупольском направлении враг совершил 12 прицельных минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вблизи Красногоровки и Новотроицкого. А в районе Марьинки, Широкино и Талаковки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем. Около 23:00 по позициям украинских бойцов неподалеку от Красногоровки трижды стрелял танк.
На Донецком направлении под обстрелами противника оказались защитники Авдеевки. Огонь велся из гранатометов и трижды из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм.
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Вблизи от Песков, Невельского и Торецкого российские оккупанты били из 82- и 120-миллиметровых минометов, а в районе Светлодарска – вели огонь из боевой машины пехоты.
С 22:00 до 01:00 ночи по позициям сил АТО рядом с Новгородским враг вел огонь с использованием пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2, боевой машины пехоты, и выпустил 45 мин из тяжелых минометов и 27 снарядов из САУ калибра 122 мм.
На Луганском направлении позиции ВСУ вблизи Новозвановки, Станицы Луганской, Желтого и Новоалександровки попали под огонь из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.
Кроме того, активизировались российские диверсанты. В частности, из окрестностей Донецка было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в количестве до 4-х человек в направлении опорных пунктов вблизи Марьинки. По ним был открыт перекрестный огонь из стрелкового оружия, что заставило врага отступить. Ликвидированы 2 боевика.