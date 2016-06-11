Штаб АТО: за сутки боевики 46 раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки российские оккупационные войска по всей линии разграничения 46 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00.

По данным штаба, на Мариупольском направлении враг совершил 12 прицельных минометных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вблизи Красногоровки и Новотроицкого. А в районе Марьинки, Широкино и Талаковки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов различных систем. Около 23:00 по позициям украинских бойцов неподалеку от Красногоровки трижды стрелял танк.

На Донецком направлении под обстрелами противника оказались защитники Авдеевки. Огонь велся из гранатометов и трижды из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм.

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Вблизи от Песков, Невельского и Торецкого российские оккупанты били из 82- и 120-миллиметровых минометов, а в районе Светлодарска – вели огонь из боевой машины пехоты.

С 22:00 до 01:00 ночи по позициям сил АТО рядом с Новгородским враг вел огонь с использованием пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2, боевой машины пехоты, и выпустил 45 мин из тяжелых минометов и 27 снарядов из САУ калибра 122 мм.

На Луганском направлении позиции ВСУ вблизи Новозвановки, Станицы Луганской, Желтого и Новоалександровки попали под огонь из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

Кроме того, активизировались российские диверсанты. В частности, из окрестностей Донецка было замечено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника в количестве до 4-х человек в направлении опорных пунктов вблизи Марьинки. По ним был открыт перекрестный огонь из стрелкового оружия, что заставило врага отступить. Ликвидированы 2 боевика.