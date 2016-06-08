Захарченко объяснил, почему "запретил" въезд Ахметову на оккупированный Донбасс

Об этом он заявил в ходе "прямой линии" с жителями Запорожской области, передает Остров.

"Запрет въезда на территорию "ДНР" нескольким десяткам олигархов призван не только взять под контроль их коммерческую деятельность на территории "республики", но и ограничить их влияние на будущие выборы", - сказал главарь боевиков.

Читайте такжеУ Путина не захотели комментировать запрет на въезд в оккупированный Донбасс АхметовуКак сообщал УНИАН, 3 июня главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко запретил въезд на территорию ОРДО олигарху Ахметову. Так, кроме Ахметова, под запрет попали также видные деятели Партии регионов и соратники скрывающегося в России бывшего президента Украины Виктора Януковича, среди которых братья Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко, Сергей Курченко и др.

Напомним, 8 июня Служба безопасности Украины предложила "донбасскому фюреру" Александру Захарченко капитулировать или застрелиться.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает угольные предприятия олигарха Ахметова в торговле с оккупированными территориями Донбасса.