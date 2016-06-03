Лидер сепаратистов ввел "санкции", запретив Ахметову въезд на территорию "ДНР"
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко запретил въезд на территорию ОРДО миллиардеру Ринату Ахметову.
Об этом сообщается на сайте сепаратистов, передает "Украинская правда".
Лидер террористов Александр Захарченко подписал указ "О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики", в котором запретил въезд на оккупированную территорию Ринату Ахметову и еще 48 бизнесменам.
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Так, кроме Ахметова, которого в украинской политике называли "хозяином Донбасса", под запрет попали также деятели Партии регионов и соратники бывшего президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося в России. Среди них братья Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко, Сергей Курченко, Сергей Тарута, Раиса Богатырева и другие.
Как сообщал УНИАН, СБУ подозревает ряд предприятий, принадлежащих Ахметову, в торговли с "ДНР/ЛНР".