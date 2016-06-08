"Монолог диктатора": СБУ предложила "донбасскому фюреру" Захарченко застрелиться
15:04, 08 июня 2016Общество
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Служба безопасности Украины предложила "донбасскому фюреру" Александру Захарченко капитулировать или застрелиться.
REUTERS
Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Сегодня происходит очередное выступление упрямого новороссийского шута Захарченко, который гастролирует южными и восточными регионами Украины с виртуальным номером "Монолог диктатора"... Для профилактики развития психических осложнений предлагаем донбасскому фюреру капитулировать. Или застрелиться", - говорится в сообщении.
скриншот / facebook.com/giolena11
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