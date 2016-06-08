"Монолог диктатора": СБУ предложила "донбасскому фюреру" Захарченко застрелиться

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня происходит очередное выступление упрямого новороссийского шута Захарченко, который гастролирует южными и восточными регионами Украины с виртуальным номером "Монолог диктатора"... Для профилактики развития психических осложнений предлагаем донбасскому фюреру капитулировать. Или застрелиться", - говорится в сообщении.