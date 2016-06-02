Под Одессой испытали два новых артиллерийских катера для ВМС (фото)

21:30, 02 июня 2016
Война
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Два построенных для нужд Военно-Морских сил ВСУ малых бронированных артиллерийских катера сегодня в ходе испытаний впервые осуществили совместное плавание. 

Минобороны

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время выхода в море в составе тактической группы катеров была проверена работа систем и механизмов в штормовых условиях. 

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Согласно сообщению, материальная часть работала в штатном режиме. 

По информации пресс-центра, планируется, что в ближайшее время малые бронированные артиллерийские катера войдут в состав ВМС ВС Украины. 

Справка УНИАН. Малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) проекта 58155 построены в конце 2015 года публичным акционерным обществом "Завод "Ленинская кузница" по заказу Министерства обороны Украины в соответствии с государственным контрактом, подписанным в октябре 2014 года. 

Минобороны

МБАК предназначен для охраны и обороны пунктов базирования (портов) и морских (речных) коммуникаций в пределах территориального моря, изоляции участков морского (речного) побережья, защиты судоходства на пограничных реках, содействие Госпогранслужбе Украины в усилении охраны государственной границы, участия в спасательных операциях судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие, для участия в операциях по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории Черноморско-Азовского бассейна и на реке Дунай, участия в миротворческих операциях ООН в составе международных сил и других задач.

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