ОБСЕ: жители Донецка заявляют, что боевики используют крыши их домов для обстрелов

Об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг, передает радио "Свобода". "28 мая наблюдатели увидели поврежденные жилые дома в Куйбышевском районе (Донецка – ред.). жители сообщили, что вооруженные люди используют их крыши для обстрелов", – сказал Александр Хуг.

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Он подчеркнул, что использование густонаселенных районов в качестве огневых позиций или для размещения военной техники является запрещенной практикой и предостерег от этого стороны конфликта.

В миссии ОБСЕ заявили, что зафиксировали более 500 взрывов в Донецкой области с 30 мая.

"Люди на Донбассе пережили еще одну тяжелую неделю – насилие продолжается", – сказал Хуг.

На линии соприкосновения сторон между свободной и оккупированной частями Донбасса уже много раз провозглашали режим прекращения огня, но он всякий раз нарушается, в том числе и с применением тяжелых вооружений, которые должны были быть отведены.