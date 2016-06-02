В Донецкой области украинские военные отразили две атаки диверсионных групп боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Донецком направлении, на Светлодарской дуге возле села Троицкое украинские военные успешно отразили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы в количестве до 10 человек, а на Мариупольском направлении, под Марьинкой около двух часов продолжалось боевое столкновение между врагом и силами АТО.

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Как отметил Мотузяник, всего вчера на Донецком направлении по украинским позициям было выпущено более 60 мин, осуществлено 15 обстрелов, на Мариупольском направлении боевики 34 раза обстреливали украинские позиции, на Луганском направлении боевики соблюдали тишину.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что вчера над Авдеевкой и Тарамчуком были замечены два вражеских беспилотника.