Дрон боевиков сбросил взрывчатку на украинскую военную часть в тылу – штаб АТО

Боевики продолжают нарушать перемирие в зоне АТО, в течение минувших суток зафиксировано 18 случаев применения оружия незаконными формированиями. Еще 6 раз они открывали огонь по украинским позициям с полуночи. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Кроме того, этой ночью одну из наших тыловых военных частей атаковал вражеский беспилотник. С него было сброшено 6 взрывных устройств. Однако в штабе сообщают, что потерь среди личного состава и техники нет.

"Сложная ситуация остается в пригороде Донецка. Этой ночью боевики обстреливали украинских защитников Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Наши опорные пункты неподалеку Марьинки были обстреляны из стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении бандиты несколько раз стреляли по позициям сил АТО неподалеку Новотроицкого из минометов калибра 120 мм. По защитникам Широкиного стреляли из стрелкового оружия и гранатометов.

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На Луганщине боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям ВСУ в районе Новозвановки и Трехизбенки.