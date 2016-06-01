Лысенко: боевики продолжают держать тяжелое вооружение в прифронтовой зоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, как и ранее, на Донецком направлении противник продолжает держать тяжелое вооружение: минометы, танки, самоходные артиллерийские установки и установки залпового огня "Град" в прифронтовой полосе", - заявил Лысенко.

Как отметил Лысенко, точно известно, что такое вооружение размещено в Горловке, Макеевке, Донецке и поселке Яковлевка, пролегающая к Ясиноватской дорожной развязки и Авдеевской промзоны.

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По словам Лысенко, общая ситуация на Донецком направлении неизменна. "Противник, как и ранее, продолжает систематические обстрелы украинских позиций по всей линии фронта. В частности минометные обстрелы со стороны оккупантов зафиксированы в Луганском, Новоселовке-2, Авдеевке и Опитному", - сказал Лысенко и добавил, что одновременно активизировались вражеские снайперы.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов.

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На Мариупольском направлении вчера было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, из них 5 - из минометов, и еще несколько снайперских.

"Враг нарушает режим тишины по всем фронта от Красногоровки до Широкиного", - сказал Лысенко.

При этом, по его словам, обстановка под Докучаевском нормализовалась.

Кроме того, сказал Лысенко, на Луганском направлении враг дважды нарушил режим тишины возле Станицы Луганской.

Прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано два вражеских беспилотных летательных аппарата.

"Их наблюдали в районах поселка Новоайдар и города Бахмут", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Донбассе было замечено шесть вражеских беспилотников.