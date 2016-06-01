Боевики обстреляли Станицу Луганскую, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ - штаб АТО

Как сообщает "112 Украина", об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Сергей Жмурко, комментируя, есть ли у ОБСЕ доступ ко всем районам, где происходят обстрелы.

"Мы знаем, что они не всегда вовремя могут отреагировать на сообщение украинской стороны, поскольку со стороны незаконных бандформирований, так называемых "ДНР", "ЛНВ", они не находят поддержку в своей работе. Кроме того, есть случаи обстрелов групп ОБСЕ. Вместе с тем недавно разместилась группа в районе Станицы Луганской и, надеясь на то, что там находятся наблюдатели ОБСЕ, что прекратится огонь, однако за вчерашние сутки и в конце прошлых суток, и в начале этой - были обстрелы именно Станицы Луганской из различных видов гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Не всегда их работа эффективна", - сказал Жмурко.

По его словам, гуманитарная сфера - это "больной вопрос", потому что во время обстрелов разрушаются инфраструктура, электросети, газоснабжение, водоснабжение.

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"Несколько дней назад после совместных договоренностей ремонтные бригады должны были отремонтировать газопровод в районе Марьинки, но боевики трижды открывали огонь по гражданским работникам. Несмотря на уговоры, они хотели спровоцировать бойцов ВСУ на огонь. В течение дня пытались начать работы, и последний обстрел произошел в 16.00, поэтому работы не провели и задачу не выполнили, потому что есть огромная опасность жизни и здоровью работников. Сейчас ситуация имеет тенденцию к увеличению обстрелов, и поэтому именно сейчас, по состоянию на 8.00, уже зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ", - отметил Жмурко.