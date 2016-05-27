В штабе АТО заявляют об относительной стабилизации ситуации на Донбассе

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, применяя стрелковое оружие, боевики провоцировали украинских воинов на открытие ответного огня в районе населенных пунктов Зайцево и Луганское на Горловско-светлодарской дуге.

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Из автоматических станковых гранатометов бандиты били под Красногоровкой, а позиции сил АТО на подступах к Авдеевки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов. Из минометов калибра 82 мм противник открывал огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Новотроицкого.

"С 6.00 утра до текущего времени ситуация относительно стабилизировалась. Днем противник трижды открывал огонь по подразделениям ВС Украины. В районе Луганского – из стрелкового оружия. А вблизи Новотроицкого наших защитников обстреливали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня в зоне АТО сбили беспилотник ОБСЕ, кроме того, патруль СММ попал под обстрел.