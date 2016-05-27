В зоне АТО с 26 мая продлено время работы КПВВ
02:24, 27 мая 2016Война
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В зоне проведения АТО с 26 мая продлено время работы контрольных пунктов въезда/выезда.
Время работы КПВВ продлено / фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"По решению руководства Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, с 26 мая 2016 года контрольно-проверочные и пропускные мероприятия через линию соприкосновения будут осуществляться по летнему времени – с 6.00 до 20.00 часов ежедневно", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 17 мая утром контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на линии разграничения в Донецкой области в полном объеме возобновил свою работу.
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