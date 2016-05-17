Контрольный пункт "Новотроицкое" в полном объеме возобновил работу

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в настоящее время на КПВВ начинают прибывать транспортные средства для пересечения линии разграничения.

Пограничниками уже оформлено более 20 автомобилей, которые проследовали на неподконтрольную территорию.

Напомним, что в конце апреля представители террористических группировок отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении. При этом сотрудники Госпогранслужбы постоянно заступали на службу и находились в «Новотроицком» в готовности осуществлять пропуск лиц и транспортных средств.

Временно неработающим контрольным пунктом в районе проведения антитеррористической операции остается «Золотое» (Луганская область).

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