Контрольный пункт "Новотроицкое" в полном объеме возобновил работу
Сегодня утром на контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на линии разграничения в Донецкой области в полном объеме возобновил свою работу.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в настоящее время на КПВВ начинают прибывать транспортные средства для пересечения линии разграничения.
Пограничниками уже оформлено более 20 автомобилей, которые проследовали на неподконтрольную территорию.
Напомним, что в конце апреля представители террористических группировок отказались осуществлять пропуск лиц и транспорта на данном направлении. При этом сотрудники Госпогранслужбы постоянно заступали на службу и находились в «Новотроицком» в готовности осуществлять пропуск лиц и транспортных средств.
Временно неработающим контрольным пунктом в районе проведения антитеррористической операции остается «Золотое» (Луганская область).
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