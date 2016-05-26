Украинская разведка не видит улучшения ситуации на Донбассе: переброска боевой техники РФ продолжается

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире Эспрессо.TV.

Он сказал, что российские наемники на Донбассе активно готовятся к боям и тренируются.

"Прежде всего, мы не видим признаков стабилизации обстановки на оккупированных территориях. И мы не видим тех признаков, которые свидетельствуют о том, что ситуация будет улучшаться. Каждый день мы фиксируем обстрелы наших позиций, это является прямым нарушением Минских договоренностей. Кроме того, на сегодняшний день идет активная подготовка первого и второго армейских корпусов к летнему периоду обучения боевой подготовки", - сказал Скибицкий.

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Он также отметил, что каждый день разведка фиксирует переброску боевой техники на оккупированные территории Украины.