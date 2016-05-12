Штаб назвал наиболее нестабильную точку в зоне АТО по итогам суток

Как сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов по нашим позициям в районе Попасной.

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Опорные пункты украинских подразделений возле Зайцево, что неподалеку временно оккупированной российско-террористическими войсками Горловки, обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов. Поселок Луганское, что у Светлодарского водохранилища, попал под вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов.

По данным пресс-центра, укрепления украинских воинов возле Авдеевки пророссийские бандформирования обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, а также запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов.

"Больше всего нарушений боевиками режима "полной тишины" на протяжении минувших суток произошло на Мариупольском направлении. Там наши позиции возле Березового дважды оказывались под вражеским огнем из 82-мм минометов и гранатометов. В районе Чермалика противник бил из противотанковых ракетных комплексов и автоматических станковых гранатометов, возле Павлополя – из зенитной установки. Защитников Широкино НВФ обстреливали из стрелкового оружия", - отметили в штабе АТО.

Отмечается, что с начала этих суток обстрелы боевиками позиций ВСУ продолжаются. В частности, опорные пункты сил АТО в районе Новотроицкого были обстреляны из минометов калибров 82 и 120 мм, а возле Широкино – из стрелкового оружия.