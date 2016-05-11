В зоне АТО за сутки погиб военный, ранены трое бойцов и двое гражданских

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается неспокойной: за сутки 11 вражеских обстрелов

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один наш военнослужащий погиб, трое получили ранения. Все эти потери силы АТО понесли в результате подрыва на взрывных устройствах", - сообщил он.

Кроме того, как сообщил Андрей Лысенко, в городе Счастье двое гражданских лиц, сотрудники ТЭЦ получили ранения в результате взрыва боеприпаса к подствольному гранатомету, который лежал в земле.