В зоне АТО за сутки погиб военный, ранены трое бойцов и двое гражданских
12:55, 11 мая 2016Война
942 2
В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий, трое бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.
Читайте такжеСитуация в зоне АТО остается неспокойной: за сутки 11 вражеских обстрелов
"За минувшие сутки вследствие боевых действий один наш военнослужащий погиб, трое получили ранения. Все эти потери силы АТО понесли в результате подрыва на взрывных устройствах", - сообщил он.
Кроме того, как сообщил Андрей Лысенко, в городе Счастье двое гражданских лиц, сотрудники ТЭЦ получили ранения в результате взрыва боеприпаса к подствольному гранатомету, который лежал в земле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter