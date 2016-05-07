Миссия ОБСЕ зафиксировала за последние дни более 200 взрывов в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что за последние дни зафиксировано более 200 взрывов в Донецкой области.

Как говорится в отчете миссии, наблюдатели фиксируют высокий уровень нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия отмечает значительное усиление уровня насилия по сравнению с относительно низким уровнем нарушений режима прекращения огня, который наблюдался со 2 мая, в частности, в подконтрольном правительству Украины Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), где наблюдатели зафиксировали основную часть из 230 взрывов», - утверждается в отчете.

В частности, международные наблюдатели отметили, что ночью 4 мая, находясь в Светлодарске, они слышали 210 взрывов (неопределенного происхождения) и 580 очередей (применение огня) из крупнокалиберного пулемета в 4-10 километрах к юго-востоку и югу от своего места расположения.

При этом отмечается, что, находясь на подконтрольном боевикам «ДНР» Донецком железнодорожном вокзале (6 км к северо-западу от центра Донецка), Специальная мониторинговая миссия слышала 14 взрывов неопределенного происхождения и 21 одиночный выстрел из стрелкового оружия в районах на расстоянии 3-10 км к северу и северо-востоку от своей позиции.

Также, находясь в контролируемой правительству Украины Марьинке (23 км к юго-западу от Донецка), СММ слышала четыре взрыва неопределенного происхождения в 2-4 км к восточно-северному востоку от своей позиции. В Авдеевке (17 км севернее Донецка) наблюдатели слышали четыре взрыва, два из которых, по оценке наблюдателей, были вызваны выстрелами из противотанкового гранатомета СПГ-9, а два – из автоматического гранатомета), а также один взрыв неопределенного происхождения на расстоянии 5 км к юго-востоку и юго-южному востоку от своей позиции.

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Кроме того, утверждается, что 4 мая в течение ночи наблюдательная камера миссии ОБСЕ, которая установлена юго-западнее от контролируемого правительством Украины поселка Широкино (20 км восточнее Мариуполя), зафиксировала 15 неопределенных выстрелов из закрытых позиций (в направлениях с северо-востока на юго-запад, с юго-запада на северо-восток и с юго-востока на северо-запад). Также камера ОБСЕ зафиксировала запуск трех активно-реактивных снарядов неопределенного происхождения (один выпущен с северо-востока на юго-запад, а два – с востока на запад), а также шесть очередей трассирующих снарядов (разновидность артиллерийских снарядов) неопределенного происхождения с северо-востока на юго-запад. Все эти случаи применения огня произошли в течение одного часа.

Вместе с тем в Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала небольшое количество нарушений режима прекращения огня.