Россия активно завозит в оккупированный Крым современное вооружение - разведка

Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Крым.Реалии".

"Туда сейчас очень активно завозятся новые виды современного вооружения, боевая техника и вооружение, которые не могли завозиться до аннексии Крыма", – заметил Скибицкий.

"Например, первое, что туда поставили – это новейшие подводные лодки, вооруженные новейшими крылатыми ракетами, которые по поражению покрывают всю территорию Украины. Береговые ракетные комплексы завезены, которых там не было. И... усиливается как авиационная, так и корабельная группировки в Крыму", – добавил он.

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Скибицкий уверен, что Россия планирует усиливать и в дальнейшем свою военную группировку в Крыму.

Напомним, украинская разведка регулярно сообщает о перемещении российских вооружений в аннексированном Крыму, учениях и тренировках российской армии на полуострове.