РФ провела внезапную проверку боеготовности ВДВ с участием подразделений, дислоцированных в Крыму – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"22-24 марта проведена внезапная проверка боеготовности воздушно-десантных войск и командно-штабная тренировка Южного военного округа России. Привлекались также части и подразделения, дислоцированные на территории Крымского полуострова. Всего в учениях принимали участие около 30 тыс. военнослужащих ВС РФ, 3,5 тыс. боевых единиц техники и более 100 самолетов и вертолетов", - сказал он.

По словам Скибицкого, с целью контроля уровня готовности оккупационных войск на территории Крыма 22 марта в Севастополе находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Во время проверки ВС России отрабатываются вопросы применения ударных групп при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации", - сказал он.

Как отметил Скибицкий, с началом вывода боевой авиации и подразделений специального назначения РФ с территории Сирии значительно возрастает угроза их возможного применения на Донбассе.

Представитель разведки также отметил, что продолжаются мероприятия боевой подготовки соединенных частей российских 1 и 2 армейских корпусов, противник отрабатывает вопросы ведения наступательных действий, в том числе с форсированием водных преград.