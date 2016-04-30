Пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу на майские праздники

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), КПП будет работать ежедневно с 7:00 до 17:30. "КПП был закрыт с 8 апреля из-за обострения обстановки вблизи населенного пункта Станично-Луганское - незаконные вооруженные формирования значительно активизировали обстрелы в этом районе. Временное ограничение работы КПП было направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья гражданского населения, которое направляется через линию разграничения", - отметили в ГПС.

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По данным пограничников, пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, которые работают на линии разграничения в течение минувших суток оставался интенсивным.

"Количество граждан, которые пересекали линию разграничения, осталось практически на уровне предыдущих суток, в то же время количество автомобилей несколько увеличилась. До сих пор не работают КПП "Золотое" и "Новотроицкое" - там пропуск был временно приостановлен", - сообщили в службе.

Как сообщал УНИАН, в период Пасхальных и майских праздников продлено время работы КПП: с 30 апреля до 4 мая и с 7 по 9 мая режим работы контрольных пунктов установлен с 6.00 до 19.30.