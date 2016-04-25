За сутки в зоне АТО боевики совершили 29 обстрелов

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 часов 25 апреля.

Используя оружие, запрещенное Минскими договоренностями незаконные вооруженные формирования нанесли четыре огневых удара по силам АТО в Авдеевке и один в Зайцево. При чем, в промежутке времени с семи вечера до полуночи, используя минометы калибра 82мм, боевики направили в промышленную зону Авдеевки 135 мин.

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В ночное время боевики осуществили два обстрела из ствольной артиллерии, калибром 152мм, района базирования украинских войск возле Правдовки. А в самом селе в результате действий врага подверглись разрушениям дома мирных жителей и местная церковь.

В районе Луганского боевики тоже пренебрегали соблюдением режима тишины, используя вооружение БМП-2, автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра. А вблизи Новотроицкого, Павлополья, Станицы Луганской и Широкино они стреляли по украинских бойцах из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Подобные огневые средства бандитские формирования 12 раз применяли и в направлении Марьинки.

За указанный период военнослужащие Вооруженных Сил Украины вынуждены были 4 раза открывать огонь в ответ. Несмотря на усилия противника силы АТО надежно удерживают районы обороны вдоль всей линии разграничения, отметили в штабе.