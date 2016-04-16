ОБСЕ установила видеокамеры для мониторинга ситуации между Авдеевкой и Ясиноватой
15:57, 16 апреля 2016Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила сегодня две камеры для наблюдения за территорией между Авдеевкой и шахтой «Октябрьский рудник» в Донецкой области.
REUTERS
Как сообщают «Новости Донбасса», СММ ОБСЕ установила камеру с 360-градусным охватом, которая в настоящее время действует 24/7 на шахте «Октябрь» (7 км на северо-запад от Донецка).
В настоящее время установлена другая камера СММ ОБСЕ с видом на 360 градусов и оперативностью 24/7 в Авдеевке.
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«Установленные одна напротив другой камеры увеличат возможности мониторинга в этой области», - отмечается в сообщении.
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