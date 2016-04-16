ОБСЕ установила видеокамеры для мониторинга ситуации между Авдеевкой и Ясиноватой

Как сообщают «Новости Донбасса», СММ ОБСЕ установила камеру с 360-градусным охватом, которая в настоящее время действует 24/7 на шахте «Октябрь» (7 км на северо-запад от Донецка).

В настоящее время установлена другая камера СММ ОБСЕ с видом на 360 градусов и оперативностью 24/7 в Авдеевке.

Читайте такжеБоевики обстреляли подконтрольные им территории Донбасса

«Установленные одна напротив другой камеры увеличат возможности мониторинга в этой области», - отмечается в сообщении.