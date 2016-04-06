Под Авдеевкой боевики активно используют минометы для обстрелов позиций украинских военных.

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Эпицентром боевых действий остается Авдеевка, на которую приходится около половины всех обстрелов на Донецком направлении. Здесь враг активно применяет минометы. В частности, в ходе вражеского минометного обстрела в Авдеевке поврежден дом, погибли несколько домашних животных. Боевые действия начинаются еще до рассвета и продолжаются до позднего вечера", - сказал Лысенко.

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По его словам, также вчера неспокойно было в Луганском, Зайцево и районе Донецкого аэропорта. В Песках мирный житель подорвался на взрывном устройстве.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 55 вражеских обстрелов: из них 18 минометных, во время которых оккупанты выпустили около 100 мин", - отметил спикер.

Также обострилась обстановка и на Мариупольском направлении. Самой горячей точкой вчера было Широкино, где произошел ряд минометных обстрелов. В Марьинке дважды открывал огонь вражеский снайпер. Кроме того, в Красногоровке произошел минометный обстрел, а в Новотроицком боевики применили БМП.

"Ряд мелких провокаций произошла и на других участках фронта. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошел 21 вражеский обстрел (из них 6 минометных)", - добавил Лысенко.

Вместе с тем, отметил он, на Луганском направлении вчера было тихо.