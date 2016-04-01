Оккупационные войска планируют провокации против сил АТО и мирного населения с 4 по 9 апреля – разведка

13:17, 01 апреля 2016
Война
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В период с 4 по 9 апреля командование 2 АК ВС РФ под видом проведения учений с боевыми стрельбами планирует осуществить провокационные обстрелы передовых позиций сил АТО и поселений мирных жителей, расположенных вблизи зоны разграничения.

REUTERS

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

"Замысел операции предусматривает осуществление вооруженных провокаций против Вооруженных сил Украины с целью обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Руководство провокационными мероприятиями будет осуществлять непосредственно командующий 2 АК генерал-майор ВС РФ Евгений Никифоров", - говорится в сообщении.

По данным разведки, для того, чтобы отвлечь внимание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, предполагается провести имитацию обучения 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) с участием самого командующего и посредников из числа командиров частей и соединений этого корпуса в районах населенных пунктов Шимшиновка и Успенка.

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Украинская разведка также отмечает, что 29 марта командующий 2 АК (Луганск) генерал-майор ВС РФ Никифоров, который на временно оккупированных территориях востока Украины использует фамилию-прикрытие Моргун, запретил командиру 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) полковнику ВС РФ О. Бушуеву сообщить штабу Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО ВС РФ о потере беспилотного летального аппарата "Гранат-1" российского производства.

"Такой запрет связан с тем, что полковник ВС РФ Бушуев без согласования с вышестоящим штабом отдал приказ осуществить массированный минометный обстрел передовых позиций сил АТО в районе н.п. Луганское. Потерянный БПЛА использовался для корректировки огня и был сбит украинскими военнослужащими", - информирует украинская разведка.

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Как ранее сообщал УНИАН, эпицентром боевых действий на Донбассе остается Авдеевка. Пророссийские боевики обстреливают позиции сил АТО из гранатометов и минометов.

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