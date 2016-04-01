Оккупационные войска планируют провокации против сил АТО и мирного населения с 4 по 9 апреля – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

"Замысел операции предусматривает осуществление вооруженных провокаций против Вооруженных сил Украины с целью обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Руководство провокационными мероприятиями будет осуществлять непосредственно командующий 2 АК генерал-майор ВС РФ Евгений Никифоров", - говорится в сообщении.

По данным разведки, для того, чтобы отвлечь внимание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, предполагается провести имитацию обучения 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) с участием самого командующего и посредников из числа командиров частей и соединений этого корпуса в районах населенных пунктов Шимшиновка и Успенка.

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Украинская разведка также отмечает, что 29 марта командующий 2 АК (Луганск) генерал-майор ВС РФ Никифоров, который на временно оккупированных территориях востока Украины использует фамилию-прикрытие Моргун, запретил командиру 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) полковнику ВС РФ О. Бушуеву сообщить штабу Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного ВО ВС РФ о потере беспилотного летального аппарата "Гранат-1" российского производства.

"Такой запрет связан с тем, что полковник ВС РФ Бушуев без согласования с вышестоящим штабом отдал приказ осуществить массированный минометный обстрел передовых позиций сил АТО в районе н.п. Луганское. Потерянный БПЛА использовался для корректировки огня и был сбит украинскими военнослужащими", - информирует украинская разведка.

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Как ранее сообщал УНИАН, эпицентром боевых действий на Донбассе остается Авдеевка. Пророссийские боевики обстреливают позиции сил АТО из гранатометов и минометов.