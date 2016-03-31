ОБСЕ зафиксировала 4 грузовика с углем на оккупированной части Донбасса у границы с РФ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 4 грузовика с углем на оккупированной части Донбасса у границы с Российской Федерацией.

Как говорится в отчете миссии за 30 марта, опубликованном сегодня, международные наблюдатели изучали ситуацию в районе участка украинско-российской границы, которая неподконтрольная правительству Украины.

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В частности, находясь на контрольном пункте пропуска «Должанский» (84 км к югу от Луганска), миссия ОБСЕ наблюдала за очередью из 22 гражданских машин (20 из них имели украинские номерные знаки, одна азербайджанские и еще одна российские), а также они заметили большой автобус, полностью заполненный пассажирами, ожидающими пересечения границы в РФ.

"Четыре грузовика (с украинскими номерными знаками), наполненные углем, стояли на стоянке вдоль дороги", - говорится в отчете.

В течение одного часа, три гражданских машины и два грузовика (все с украинскими номерными знаками) пересекли границу с РФ в Украину.