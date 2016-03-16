В Авдеевке снайпер застрелил украинского военного

Об этом рассказал его сослуживец, уточнив, что военный был водителем, передает LB.ua.

Убитый был родом из Полтавской области. Военный получил тяжелое ранение, но не выжил.

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Ночью в этом же батальоне был один раненый.

Напомним, с начала марта самой горячей и опасной точкой на Донецком направлении остается Авдеевка.

Как сообщал УНИАН, ранее ВС России понесли значительные потери при попытке установить контроль над промзоной в Авдеевке.