В Авдеевке снайпер застрелил украинского военного
16:05, 16 марта 2016Война
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В Авдеевке Донецкой области снайпер боевиков застрелил бойца 16-го отдельного мотопехотного батальона.
Снайпер боевиков застрелил бойца АТО / Фото УНИАН
Об этом рассказал его сослуживец, уточнив, что военный был водителем, передает LB.ua.
Убитый был родом из Полтавской области. Военный получил тяжелое ранение, но не выжил.
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Ночью в этом же батальоне был один раненый.
Напомним, с начала марта самой горячей и опасной точкой на Донецком направлении остается Авдеевка.
Как сообщал УНИАН, ранее ВС России понесли значительные потери при попытке установить контроль над промзоной в Авдеевке.
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