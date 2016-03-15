В оккупированную Макеевку прибыло подразделение внутренних войск МВД России - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«Подтверждено, что в н.п. Макеевка прибыло подразделение (около 100 военнослужащих) из состава отдельного специализированного моторизованного батальона (г. Орел, Россия) Центрального регионального командования внутренних войск министерства внутренних дел РФ», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что «в соответствии с законодательством Российской Федерации, президент России имеет исключительное право принимать решение о привлечении ВВ МВД РФ к выполнению задач не по их назначению, в т.ч. за пределами страны».

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По данным разведки, «в оперативных планах российского командования предусмотрено, что на временно оккупированных территориях востока Украины на подразделения ВВ МВД РФ возлагаются в т.ч. задачи по недопущению фактов самовольного оставления боевых позиций собственными войсками и их неорганизованного возвращения в Россию с оружием и боевой техникой».

Ранее разведка сообщила, что Россия перебросила на Донбасс 90 военных, боеприпасы и шесть БМП.