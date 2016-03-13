Россия перебросила на Донбасс 90 военных, боеприпасы и шесть БМП - разведка

Украинская разведка в очередной раз зафиксировала переброску с территории Российской Федерации на Донбасс дополнительных военных подразделений, боеприпасов и техники.

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Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, "зафиксирована переброска с территории России в район населенного пункта Ясиноватая колонны военной техники для ротации передовых подразделений, понесших существенные потери во Авдеевкой, и пополнения боекомплекта: 4 грузовых автомобиля с личным составом (до 90 человек), четыре грузовых автомобиля с боеприпасами к танкам и 120-мм минометам, шесть единиц БМП-2".