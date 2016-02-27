Провокации боевиков и режимы "тишины" в зоне АТО: В СЦКК подбили недельные итоги

Начиная с 20 февраля и до сегодняшнего дня, боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) с неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донбасса (ОРДО/ОРЛО) 415 раз обстреляли позиции сил АТО, в том числе 85 раз - с вооружения, которое уже должно быть отведенным на определенные минскими договоренностями расстояния.

Об этом рассказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-лейтенант Андрей Таран, сообщает на своей странице в Фейсбук пресс-центр штаба АТО со ссылкой на Василия Лабая, пресс-офицера украинской стороны СЦКК.

По его словам, в подавляющем большинстве ячейками нестабильности, откуда чаще всего нарушался режим прекращения огня, становились захваченные боевиками НВФ Донецк и Горловка и их окрестности.

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«Наиболее интенсивно боевики НВФ обстреливали позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Марьинка - 88, Опытное - 59 Авдеевка - 52 и Пески - 50. Не менее сложная ситуация в районе Красногоровки - 45, Зайцево - 45 и Новгородского - 36 нарушений режима прекращения огня. Здесь, кроме стрелкового оружия, боевики НВФ также применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82-мм. За неделю, по позициям ВС Украины зафиксировано применение по меньшей мере 164 мин калибра 120-мм и 449 мин калибра 82-мм. Отмечается увеличение количества обстрелов снайперами боевиков по силам АТО - 42 случая», - отметил генерал-лейтенант Таран.

Также руководитель украинской стороны СЦКК акцентировал внимание на том, что за последнюю неделю выросло количество вооруженных провокаций со стороны боевиков НВФ по захваченных ими же населенных пунктах, чтобы обвинить в этом ВС Украины.

«Наблюдатели украинской стороны СЦКК и представители СММ ОБСЕ уже несколько дней подряд фиксируют обстрелы из вооружения БМП, а также минометные и гранатометные обстрелы из района Трудовская в направлении Донецка и Старомихайловки. Цинизм таких провокаций заключается в том, чтобы продемонстрировать местному населению, в том числе и через подконтрольные им СМИ, о том, что мины вроде прилетают со стороны сил АТО», - отметил генерал-лейтенант Таран.

Стоит отметить, что за прошедшую неделю дежурные смены украинской стороны СЦКК активно работали для снижения обострения ситуации в районе конфликта. Чтобы не допустить эскалации ситуации, режим «Тишины» по инициативе украинской стороны вводился 121 раз, из которых 85 достигли цели.