В Генштабе рассказали о документах, подписанных контактной группой в Минске 2 марта (видео)

Об этом Генштаб сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в первом речь идет о полном запрещении учебных стрельб из всех видов вооружения в 30-километровой зоне вдоль линии соприкосновения. Данное соглашение вступает в силу с 4 марта 2016 года.

Второе решение касается технических аспектов завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения. В этом документе подробно расписаны все детали работ по разминированию, включая ограждение и маркировку территорий, пораженных минами неподалеку от контрольно-пропускных пунктов.

Минские договоренности 2 марта: запрет учений и розмінуванн... Минские договоренности 2 марта: запрет учений и разминирования на 12 участках.В Минске завершена работа Трехсторонней контактной группы. По ее результатам подписаны два документа.В первом речь идет о полном запрещении учебных стрельб из всех видов вооружения в 30-километровой зоне вдоль линии соприкосновения. Эта соглашения вступает в силу с 4 марта 2016 года.Второе решение касается технических аспектов завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения. В этом документе подробно расписаны все детали работ по разминированию, включая ограждение и маркировка территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.Видео на YouTube: https://youtu.be/SHYWfVVoJvg Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 3 марта 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе также подписала соглашение о прекращении военных учений в 30 км от линии соприкосновения.

Кроме того, у Кучмы рассказали, что контактная группа договорилась о разминировании 12 участков на Донбассе.