Жителей Широкино просят пока не возвращаться домой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки кратковременный минометный обстрел со стороны незаконного вооруженного формирования произошел и в Широкино.

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«Уже вторые сутки подряд украинские саперы ведут работы по разминированию в Широкино», поскольку, покидая это село, боевики заминировали «почти каждый дом и поставили десятки растяжек и мин «Восток», - сказал Лысенко.

Он сообщил, что поселок в руинах, изувечен артиллерией врага. По его словам, «наши саперы уже обезвредили множество взрывных устройств, представляющих смертельную опасность - в погребах, во дворах и огородах - для мирных жителей».

Как сказал Лысенко, ведется специальная информационная работа, чтобы местные жители не спешили возвращаться домой, поскольку «смертельная минная опасность еще остается актуальной».

Как сообщал УНИАН, на днях украинские военные полностью восстановили контроль над Широкинопод Мариуполем.