Военные показали, что осталось после боевиков в освобожденном Широкино (видео)

Вошедшие в Широкино украинские подразделения обнаружили множество доказательств того, что боевиков спонсировала и поддерживала именно Россия. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

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По словам украинских бойцов, территория поселка тщательно заминирована, в том числе и противопехотными минами, которые запрещены международными конвенциями.

В некоторых брошенных домах они нашли личные вещи боевиков: рации, российскую форму, бронежилеты, разгрузки. Также журналистам продемонстрировали российскую тушенку с маркировкой "Не для продажи". Возможно, к боевикам она попала из "гумконвоев".

В ближайшее время оборону Широкино усилят отдельным подразделением морской пехоты. Но военные отмечают, что пока мирным жителям возвращаться сюда небезопасно: разминирование займет еще определенное время.