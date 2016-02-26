Тандит: Россия пытается вербовать украинских силовиков во время переговоров

Об этом в эфире 5 канала сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Я могу лишь подтверждать то, о чем говорят в Минске, мы действительно готовимся к освобождению заложников, и это несколько разных групп, это разные информационные каналы. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вас порадуем", - отметил он.

По его словам, боевики больше не издеваются над украинскими пленными.

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"Мы думаем, что не будет никаких расстрелов, более того, мы видим как раз в результате определенных договоренностей (боевики - ред.) уже не издеваются над нашими ребятами. И есть перспектива того, что мы будем искать компромиссы и будем двигаться", - отметил он.

Также Тандит отметил, что представители российских спецслужб пытаются вербовать украинских силовиков во время переговоров об обмене пленными.

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"Сейчас мы чувствуем большое присутствие так называемых инструкторов со стороны РФ. Мы их видим. Даже иногда пытаются заходить на нашу территорию, пытаются нас вербовать, общаясь с нами, когда мы даже проводим переговоры по освобождению заложников", - сказал он в эфире 5 канала.