Из Горловки в РФ отправили тела российских военных, погибших в районе Зайцево - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

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"15 февраля из морга Горловки в России отправлены три цинковых гроба с телами военнослужащих ВС РФ, которые погибли во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в районе Зайцево", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России погиб и один получил ранения во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе Зайцево.