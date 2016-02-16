Из Горловки в РФ отправили тела российских военных, погибших в районе Зайцево - разведка

11:25, 16 февраля 2016
Война
5336

Подтверждены очередные потери военнослужащих вооруженных сил РФ - из Горловки отправлены тела российских военных, которые погибли в районе Зайцево.

REUTERS

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

Читайте такжеВ донецкий морг доставили тела 6 кадровых офицеров армии РФ - разведка

"15 февраля из морга Горловки в России отправлены три цинковых гроба с телами военнослужащих ВС РФ, которые погибли во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в районе Зайцево", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России погиб и один получил ранения во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе Зайцево.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter