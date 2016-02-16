Из Горловки в РФ отправили тела российских военных, погибших в районе Зайцево - разведка
11:25, 16 февраля 2016Война
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Подтверждены очередные потери военнослужащих вооруженных сил РФ - из Горловки отправлены тела российских военных, которые погибли в районе Зайцево.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.
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"15 февраля из морга Горловки в России отправлены три цинковых гроба с телами военнослужащих ВС РФ, которые погибли во время выполнения диверсионно-разведывательных задач в районе Зайцево", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России погиб и один получил ранения во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе Зайцево.
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