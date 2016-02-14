Под Зайцево убит один военный ВС России, еще один ранен
14:07, 14 февраля 2016Война
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Один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России погиб и один получил ранения во время выдвижения в составе диверсионной разведывательной группы в районе Зайцево.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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По его словам, согласно данным украинской разведки. сопротивление населения российским захватчикам на временно оккупированных территориях растет.
"В селе Клинкино Новоазовского района местное население остановило попытку российских военных вывезти похищенное имущество из частных домов. Схватив мародеров, жители села даже пытались осуществить самосуд над ними", - добавил Александр Мотузяник.
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